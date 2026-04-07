Las transacciones inmobiliarias en Ajman alcanzan los 1.660 millones de dirhams en marzo

AJMAN, 7 de abril de 2026 (WAM) — El Departamento de Regulación de Tierras e Inmuebles de Ajman informó de que el mercado inmobiliario del emirato registró 938 operaciones en marzo, por un valor total de 1.660 millones de dirhams (unos 415 millones de euros).

El director general del departamento, Omar bin Omair Al Muhairi, señaló que los datos reflejan la estabilidad del mercado inmobiliario de Ajman y su evolución positiva continuada.

Añadió que la zona de Al Amerah registró el mayor valor de ventas, con 185 millones de dirhams, mientras que el volumen total de transacciones alcanzó los 1.200 millones de dirhams en 680 operaciones.

Al Muhairi indicó asimismo que se registraron 168 operaciones hipotecarias por un valor total de 305 millones de dirhams, siendo Al Jurf Industrial 3 la zona con mayor valor hipotecario, con 24,4 millones de dirhams.

Entre los principales desarrollos inmobiliarios, Emirates City encabezó la lista de los más activos en operaciones, seguida de City Towers y Ajman One. Por su parte, Al Helio 2 fue la zona con mayor número de transacciones, seguida de Al Zahia y Al Helio 1.