Baréin intercepta y destruye 188 misiles y 477 drones desde el inicio de los ataques iraníes

MANAMA, 7 de abril de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de la Fuerza de Defensa de Baréin (BDF) han interceptado y destruido 188 misiles balísticos y 477 drones dirigidos contra el país desde el inicio de la agresión iraní.

En un comunicado difundido por la agencia estatal Bahrain News Agency, el Mando General de la BDF subrayó que el uso de misiles balísticos y drones contra zonas civiles y propiedades privadas constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas.

«Estos ataques indiscriminados representan una amenaza directa para la paz y la seguridad regional», añadió el comunicado.