El Centro Inmobiliario de Abu Dabi registra un aumento del 160,7% en las transacciones en el primer trimestre de 2026

ABU DABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Inmobiliario de Abu Dabi (ADREC), organismo encargado de supervisar y regular el sector inmobiliario del emirato, informó de que el valor total de las transacciones alcanzó los 66.000 millones de dirhams en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 160,7% en 13.518 operaciones, frente a los 25.310 millones de dirhams y 6.896 transacciones registradas en el mismo periodo de 2025.

Las operaciones de compraventa sumaron 50.970 millones de dirhams a través de 8.940 transacciones, lo que supone un aumento del 228,6% en valor y del 134% en volumen respecto al primer trimestre de 2025.

Por su parte, las operaciones hipotecarias alcanzaron los 15.030 millones de dirhams en 4.578 transacciones, con un crecimiento interanual del 53,4% en valor y del 48,8% en volumen.

La isla de Hudayriyat lideró las zonas con mayor actividad inmobiliaria, con operaciones por valor de unos 11.970 millones de dirhams. Le siguieron la isla de Reem, con 9.450 millones, y la isla de Saadiyat, con 8.800 millones, mientras que la isla de Yas registró transacciones por más de 5.500 millones de dirhams.

«El desempeño de este trimestre refleja claramente la confianza que Abu Dabi sigue generando entre los inversores tanto a nivel local como internacional», afirmó Rashed Al Omaira, director general de ADREC. «Alcanzar un nivel récord de actividad no solo indica demanda, sino también un mercado más disciplinado, con un claro enfoque en la inversión a largo plazo».

Añadió que el papel de ADREC es garantizar que este crecimiento esté respaldado por una supervisión constante y un marco regulatorio que refuerce la confianza y la transparencia en el sector. «No se trata de un impulso a corto plazo, sino de un mercado basado en fundamentos sólidos, que posiciona a Abu Dabi como un destino fiable para la inversión», señaló.

Los indicadores del mercado siguen mostrando una demanda sólida y sostenida en el sector inmobiliario de Abu Dabi, con una actividad de alquiler que mantuvo su crecimiento hasta marzo.

El índice de precios de alquileres renovados registró un aumento anual del 16% respecto a marzo de 2025, lo que pone de relieve la continuidad de la demanda tanto de usuarios finales como de inversores.

Aunque la demanda sigue superando a la oferta, el mercado cuenta con una creciente cartera de proyectos, con 16 nuevos desarrollos inmobiliarios registrados durante el trimestre, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se prevé que la oferta residencial en Abu Dabi aumente en 10.272 unidades en 2026, pasando de 314.976 a 325.248, lo que supone un crecimiento anual del 3,3%. Se espera que la oferta continúe aumentando en 2027, reflejando un mercado en expansión sostenido por bases sólidas.

El informe también destacó un crecimiento excepcional de la inversión extranjera directa (IED), con inversiones individuales que alcanzaron los 8.270 millones de dirhams, un incremento del 423% respecto al primer trimestre de 2025 y equivalente al total de la IED registrada durante todo 2025.

Inversores de 99 nacionalidades participaron en este crecimiento, frente a las 68 registradas en el mismo periodo del año anterior.

La actividad inversora extranjera se mantuvo especialmente fuerte en las zonas de inversión, representando aproximadamente el 84% del valor total, con más de 36.400 millones de dirhams sobre un total de 43.590 millones. Esto supone un aumento del 242% interanual, con mercados clave como Reino Unido, India, Rusia, China, Jordania, Francia y Egipto.