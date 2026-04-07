Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan un misil balístico y 11 drones

ABU DABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa informó de que las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este martes (07/04) un misil balístico y 11 drones lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas han interceptado un total de 520 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.221 drones.

En las últimas horas no se han registrado muertes ni heridos.

Desde el inicio de los ataques, el número total de fallecidos entre miembros de las Fuerzas Armadas es de dos, además de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas. El número total de víctimas civiles mortales es de 10, de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.

El número total de heridos es de 221 desde el inicio de los ataques, entre personas de nacionalidad emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.