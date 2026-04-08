Kuwait condena con firmeza el asalto y los actos de sabotaje contra su consulado en Basora

KUWAIT, 8 de abril de 2026 (WAM) — El Estado de Kuwait condenó este martes en los términos más enérgicos el asalto y los actos de sabotaje contra su consulado en la ciudad iraquí de Basora, así como las agresiones flagrantes contra sus instalaciones, que calificó de violación grave e inaceptable de las normas y convenciones diplomáticas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití afirmó que estos hechos constituyen una infracción grave y manifiesta de los compromisos internacionales de Irak, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, especialmente de su artículo 31, que obliga al Estado anfitrión a proteger plenamente las sedes de las misiones consulares.

Kuwait responsabilizó de forma directa y plena al Gobierno iraquí de este ataque y de cualquier posible fallo en la adopción de las medidas necesarias para proteger las misiones diplomáticas y consulares en su territorio.

El ministerio instó a las autoridades iraquíes a actuar de manera inmediata y firme para llevar ante la justicia a todos los implicados en estos actos criminales, garantizar que no se repitan y adoptar medidas estrictas para proteger todas las misiones diplomáticas kuwaitíes en Irak.

Asimismo, subrayó que Kuwait no forma parte de ningún conflicto regional o internacional y que no ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado para atacar a ningún país, en coherencia con una política exterior basada en la moderación, la neutralidad positiva y el respeto al derecho internacional y a los principios de buena vecindad.

El comunicado advirtió de que la continuidad de este tipo de incidentes afectaría negativamente a las relaciones bilaterales entre ambos países y socavaría la confianza mutua.

Por último, el ministerio aseguró que Kuwait seguirá de cerca la evolución de este asunto y no dudará en adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses y sus misiones diplomáticas conforme al derecho internacional.