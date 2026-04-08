Trump acepta una tregua de dos semanas con Irán condicionada a la apertura del estrecho de Ormuz

WASHINGTON, 8 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, pocas horas antes de que expirara su ultimátum, que ha accedido a suspender los bombardeos sobre Irán durante dos semanas tras aceptar una propuesta de tregua de 14 días planteada por mediadores en el conflicto.
Trump explicó que mantuvo conversaciones con dirigentes de Pakistán, país que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán y que había solicitado un alto el fuego de dos semanas.
“Tras mis conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera la fuerza destructiva prevista para esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, he acordado suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en redes sociales.
El presidente estadounidense añadió que se trataría de un “alto el fuego bilateral” y justificó la decisión señalando que Estados Unidos ha alcanzado y superado ya todos sus objetivos militares, además de encontrarse “muy avanzado” en la negociación de un acuerdo definitivo para una paz duradera con Irán y en Oriente Próximo.
Según Trump, Washington ha recibido una propuesta de diez puntos por parte de Irán que considera una base viable para negociar. “Casi todos los puntos de desacuerdo han sido ya resueltos entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá finalizar y formalizar el acuerdo”, afirmó.