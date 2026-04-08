Autoridades de Abu Dabi: dos emiratíes y un indio resultan heridos leves en el incidente de Habshan

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Las autoridades de Abu Dabi confirmaron que el incidente registrado previamente en el complejo gasístico de Habshan fue causado por la caída de fragmentos tras una interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa aérea, lo que provocó varios incendios en la instalación.

Las autoridades añadieron que el suceso dejó heridos leves a dos ciudadanos emiratíes y a un nacional indio. Asimismo, indicaron que las operaciones en el complejo han sido suspendidas y que se ofrecerán nuevas actualizaciones en su debido momento.