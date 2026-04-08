La Institución Nacional de Derechos Humanos supervisa el impacto de los ataques iraníes en Emiratos

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (NHRI), encabezada por su presidente, Salem Al Neyadi, llevó a cabo visitas sobre el terreno a varios puntos de Emiratos Árabes Unidos para evaluar el impacto de los ataques iraníes, que —según la entidad— suponen una vulneración directa de diversos derechos fundamentales garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos.

Las visitas incluyeron instalaciones estratégicas, centros sanitarios y zonas residenciales, en el marco de la labor del organismo de promover y proteger los derechos humanos.

Durante los recorridos, la delegación examinó los esfuerzos destinados a prestar servicios esenciales a las personas afectadas, así como las medidas orientadas a garantizar la seguridad de la comunidad y reforzar la capacidad de respuesta, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales y preservar la dignidad humana.

Estas visitas se enmarcan en el compromiso de la institución de ejercer su mandato de supervisión de la situación de los derechos humanos y de reforzar su protección en todo el país.