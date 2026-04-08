Interior de Baréin: dos heridos y daños en viviendas por restos de un dron iraní

MANAMA, 8 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio del Interior de Baréin informó este miércoles de que dos ciudadanos resultaron heridos leves y varias viviendas sufrieron daños en la zona de Sitra como consecuencia de la caída de fragmentos tras la interceptación de un dron iraní.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministerio señaló que los equipos de Defensa Civil lograron extinguir un incendio declarado en una de las instalaciones afectadas por el ataque, sin que se registraran heridos.