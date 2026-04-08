Emiratos Árabes Unidos condena el asalto y los actos de vandalismo contra el consulado de Kuwait en Basora

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó este miércoles en los términos más enérgicos el asalto y los actos de vandalismo contra la sede del Consulado General del Estado de Kuwait en Basora, así como las agresiones flagrantes que lo acompañaron.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó el rechazo categórico del país a este tipo de prácticas destructivas y destacó la necesidad de proteger las sedes diplomáticas, las misiones y su personal conforme al derecho internacional y a las normas vigentes, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y la protección del personal diplomático.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos instó al Gobierno de Irak a cumplir sus obligaciones legales de proteger la sede consular y a su personal, investigar las circunstancias de estos ataques, evitar que se repitan y adoptar todas las medidas legales necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.