La Policía de Abu Dabi detiene a 375 personas por difundir información engañosa

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — La Policía de Abu Dabi anunció este miércoles la detención de 375 personas de distintas nacionalidades sospechosas de grabar incidentes y difundir información engañosa en redes sociales relacionada con los acontecimientos actuales. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía para la adopción de las medidas legales correspondientes conforme a la legislación vigente.

El cuerpo policial reafirmó su compromiso de reforzar la seguridad en cooperación con las autoridades competentes del emirato y subrayó que este tipo de prácticas constituye una vulneración clara de las leyes y normativas destinadas a proteger a la sociedad y preservar su seguridad y estabilidad.

Asimismo, señaló que, pese a las reiteradas advertencias, algunas personas han incumplido las instrucciones, y advirtió de que no tolerará conductas dirigidas a generar alarma o agitar a la opinión pública, acciones tipificadas como delito.

La Policía de Abu Dabi instó a la ciudadanía a actuar con rigor y responsabilidad al compartir información, a remitirse a fuentes oficiales autorizadas y a evitar la difusión de rumores o noticias no verificadas.