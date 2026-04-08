Las defensas aéreas de Emiratos interceptan 17 misiles balísticos y 35 drones

ABU DABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa informó este miércoles de que las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron 17 misiles balísticos y 35 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas emiratíes han interceptado un total de 537 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.256 vehículos aéreos no tripulados.
Estos ataques han dejado tres heridos leves, lo que eleva a 224 el número total de personas heridas, de diversas nacionalidades, entre ellas emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.
En las últimas horas no se han registrado fallecidos. Desde el inicio de los ataques, el número total de víctimas mortales asciende a dos, además de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas. El balance total de fallecidos civiles se sitúa en diez, de nacionalidades pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.
El Ministerio de Defensa aseguró que mantiene plena capacidad y preparación para hacer frente a cualquier amenaza y que actuará con firmeza ante cualquier intento de socavar la seguridad del país, con el objetivo de proteger su soberanía, seguridad y estabilidad, así como sus intereses y capacidades nacionales.