El Parlamento Árabe condena los continuos y flagrantes ataques iraníes contra los países del Golfo pese al alto el fuego

EL CAIRO, 8 de abril de 2026 (WAM) — El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, condenó los continuos y flagrantes ataques iraníes contra los países árabes del Golfo mediante misiles balísticos y drones, pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

Añadió que la persistencia de estos ataques por parte de Irán tras el acuerdo refleja una actitud hostil inaceptable hacia los países del Golfo, e instó a Teherán a cumplir plenamente los términos del alto el fuego y a respetar las normas y principios de buena vecindad.

Al Yamahi afirmó asimismo que el Parlamento Árabe acoge con satisfacción este acuerdo y expresó su esperanza de que contribuya a avanzar hacia un pacto definitivo y duradero que garantice el cese de toda forma de escalada y restablezca la seguridad y la estabilidad en la región, preservando los intereses de sus pueblos y protegiendo sus recursos.

El presidente del Parlamento Árabe subrayó que los países árabes, especialmente los del Golfo, deben ser parte esencial y participante en cualquier arreglo o entendimiento que se alcance, dado que son los más afectados por la situación de seguridad en la región, con el fin de garantizar un sistema de seguridad regional integrado basado en el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.

También destacó la necesidad de garantizar de forma permanente y segura la libertad de navegación internacional en el estrecho de Ormuz, debido a su papel como arteria vital de la economía mundial, y advirtió de que cualquier amenaza a la seguridad de este paso estratégico constituye una amenaza directa para la estabilidad internacional y la seguridad energética global, no solo para la región.