Abdullah bin Zayed aborda la situación regional con varios ministros de Exteriores por teléfono

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, analizó la evolución de la situación regional durante varias conversaciones telefónicas con ministros de Exteriores de países hermanos y aliados, tras los ataques con misiles iraníes —calificados de no provocados y terroristas— que tuvieron como objetivo a los Emiratos Árabes Unidos y a varios países amigos.

Las conversaciones se mantuvieron con el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudí; Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemí de Jordania, y Fernando Aramayo, ministro de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Durante los contactos, Abdullah bin Zayed y sus homólogos repasaron los últimos acontecimientos en la región tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El ministro emiratí subrayó la importancia de garantizar el pleno compromiso de Irán con el cese inmediato de todas las acciones hostiles en la región, la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz y el fin de las amenazas a la libertad de navegación, los flujos comerciales internacionales, la seguridad energética y la economía mundial.

Asimismo, Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a los ministros por la solidaridad mostrada por sus países con los EAU y confirmó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Las conversaciones pusieron también de relieve la importancia de aunar esfuerzos internacionales para lograr una paz duradera en la región, en beneficio de sus pueblos y en favor de una mayor seguridad y estabilidad regional.