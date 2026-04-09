Los ministros de Exteriores de Baréin y España abordan cuestiones regionales e internacionales

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — El ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid al Zayani, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

Según informó la agencia oficial bareiní BNA, ambos ministros repasaron las sólidas y duraderas relaciones entre Baréin y España y analizaron vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos, en beneficio de los intereses compartidos de ambos países y de sus ciudadanos.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos diplomáticos de Baréin como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida su presidencia del órgano durante el mes de abril.

Ambos destacaron el papel de Baréin en el impulso de iniciativas destinadas a mantener la paz y la seguridad internacionales, así como en la promoción de una cooperación multilateral eficaz.