El aeropuerto internacional de Baréin inicia la reanudación gradual de los vuelos

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — La Bahrain Airport Company (BAC), entidad operadora y gestora del Aeropuerto Internacional de Baréin (BIA), ha anunciado el inicio de la reanudación gradual de los vuelos, tras la reapertura del espacio aéreo del reino comunicada por la Autoridad de Aviación Civil (CAA), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Según informó la agencia oficial BNA, BAC señaló que continúa la coordinación con distintos socios para garantizar una reactivación eficiente y fluida de las operaciones, al tiempo que se mantiene la seguridad y protección de los viajeros.