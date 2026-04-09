El emir de Qatar y el presidente de Francia abordan por teléfono la situación regional e internacional

DOHA, 9 de abril de 2026 (WAM) — El emir del Estado de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

Según informó la agencia oficial qatarí QNA, durante la llamada ambos dirigentes analizaron la evolución de la situación regional e internacional, en particular el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, así como los esfuerzos internacionales para consolidar la tregua.

La conversación abordó también las implicaciones políticas y económicas del alto el fuego. Ambas partes subrayaron la importancia de alcanzar un acuerdo integral que garantice un cese permanente de las hostilidades con la participación de todos los actores, especialmente por su impacto en la estabilidad de los mercados energéticos globales y en el tráfico marítimo internacional, así como la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas marítimas y la libertad de navegación.

Asimismo, repasaron la situación en la República del Líbano y destacaron la importancia de la desescalada, la contención de las tensiones y la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para preservar la paz en la región.