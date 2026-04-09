Al menos 254 muertos y 1.165 heridos en bombardeos israelíes en Líbano

BEIRUT, 9 de abril de 2026 (WAM) — La Dirección General de Defensa Civil de Líbano ha informado de que el número de muertos por los bombardeos israelíes que afectaron ayer a varias zonas del país, especialmente a la capital, Beirut, ha ascendido a 254, mientras que 1.165 personas han resultado heridas.

En un comunicado, el organismo señaló que sus equipos llevaron a cabo operaciones de rescate, evacuaron a los heridos y trasladaron a las víctimas mortales desde los lugares atacados, además de rescatar a varias personas atrapadas bajo los escombros en condiciones extremadamente peligrosas y complejas.

Asimismo, añadió que los equipos especializados continúan las labores de búsqueda y rescate y de retirada de escombros en distintos puntos, y advirtió de que el balance de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las operaciones sobre el terreno.