Arrieta, segundo en la tercera etapa de la Itzulia tras un final ajustado

MADRID, 9 de abril de 2026 (WAM) — El ciclista Igor Arrieta, del UAE Team Emirates-XRG, ha logrado la segunda posición en la tercera etapa de la Itzulia Basque Country tras quedarse a las puertas de la victoria en un final muy disputado en Basauri. El corredor navarro fue superado en los últimos metros por el francés Axel Laurance, del Ineos Grenadiers.

En una jornada marcada por la lucha por entrar en la escapada buena, Arrieta logró filtrarse en el grupo delantero y no dejó de pelear en ningún momento. Una vez en cabeza, trabajó con insistencia para ampliar la ventaja de la fuga, que llegó a ser de un minuto y medio antes de la penúltima subida del día.

En el ascenso a Bikotx Gane, el español atacó junto a otros siete corredores, entre ellos el propio Laurance. El grupo mantuvo su empuje y amplió la diferencia hasta los dos minutos respecto al pelotón en la última ascensión de la etapa.

Con buen conocimiento del terreno, Arrieta aceleró en la subida final, conocida como Sarasola, y solo Laurance pudo seguir su rueda. Ambos lograron distanciarse del resto de la escapada y, a falta de 20 kilómetros para meta, colaboraron para jugarse la victoria entre ellos.

Ya en la aproximación a Basauri, Arrieta trató de dosificar sus fuerzas, consciente de la mayor potencia de su rival en un final en cuesta. Aun así, fue el primero en lanzar el esprint en los últimos metros, intentando sorprender al francés.

Sin embargo, Laurance logró superarle a apenas 75 metros de la meta. Arrieta cruzó la línea exhausto y visiblemente decepcionado por no haber conseguido la victoria, aunque su actuación le valió el premio a la combatividad y un puesto en el podio de la jornada. Fue una destacada actuación del corredor navarro.