Los activos gestionados por Mubadala crecen un 17% hasta 1,4 billones de dirhams

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — Mubadala Investment Company, el fondo soberano con sede en Abu Dabi, ha presentado unos sólidos resultados financieros correspondientes a 2025, con un aumento del 17% de los activos bajo gestión, hasta alcanzar 1,4 billones de dirhams (385.000 millones de dólares).

La compañía registró además rentabilidades anualizadas superiores al 10% tanto a cinco como a diez años.

El director ejecutivo y consejero delegado del grupo, Khaldoon Khalifa al Mubarak, señaló que “la solidez del desempeño de Mubadala en 2025 refleja una estrategia a largo plazo centrada en invertir en sectores clave de crecimiento tanto en los EAU como en el extranjero”. Añadió que esa estrategia y el rendimiento del portafolio en los últimos cinco y diez años permiten a la entidad mantenerse resiliente y bien posicionada ante los actuales desafíos de la economía regional y global.

“Desde hace casi un cuarto de siglo, Mubadala invierte en la creación de líderes sectoriales en los EAU y en todo el mundo. En 2025 reforzamos nuestras capacidades en inteligencia artificial en Abu Dabi y seguimos desplegando capital en apoyo de la visión del país de una mayor diversificación económica. Con nuestro sólido historial, confiamos en salir de estos tiempos difíciles más fuertes que antes”, añadió.

Los resultados de 2025 reflejan el éxito continuado de Mubadala como plataforma global de inversión disciplinada, con un crecimiento interanual del 17% en los activos bajo gestión. La empresa alcanzó tasas de rentabilidad anualizada del 10,7% a cinco años y del 10,3% a diez años.

El volumen de inversión aumentó un 20%, hasta 143.000 millones de dirhams (39.000 millones de dólares), mientras que los ingresos por desinversiones crecieron un 27%, hasta 138.000 millones de dirhams (38.000 millones de dólares).

El director financiero, Carlos Obeid, afirmó que “2025 fue otro año de intensa actividad para Mubadala, con niveles récord tanto en inversión como en desinversiones, lo que refleja la escala y madurez de nuestra plataforma en distintas clases de activos y geografías, y contribuye a la solidez de nuestro balance”.

Obeid añadió que estos resultados se lograron manteniendo una sólida posición de liquidez, basada en un acceso constante a fuentes de capital diversificadas. “Esta disciplina nos proporciona la flexibilidad necesaria para mantenernos resilientes en un entorno global complejo y aprovechar las oportunidades derivadas de la transformación de la economía mundial”, señaló.

La plataforma de inversiones en los EAU reforzó su papel en la creación de valor nacional y la diversificación económica, con una contribución de 45.000 millones de dirhams al PIB, equivalente al 5,7% del PIB no petrolero de Abu Dabi.

Mubadala centra su actividad en la creación de valor a largo plazo y, en línea con su mandato como inversor soberano, informa sobre métricas de rendimiento plurianuales. Desde 2021, la compañía no divulga cifras financieras anuales como ingresos o beneficio neto, pero sí publica la tasa interna de retorno (TIR) a cinco años y, desde 2024, también a diez años, en línea con la naturaleza a largo plazo de sus inversiones.