Mubadala aporta 45.000 millones al PIB de Abu Dabi y respalda 98.000 empleos en 2025

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — Mubadala mantuvo en 2025 su impulso para fortalecer la economía nacional, con iniciativas orientadas a la creación de empleo de calidad en los Emiratos Árabes Unidos, la atracción de capital extranjero y el desarrollo de sectores estratégicos que sostienen la competitividad a largo plazo del país.

La plataforma UAE Investments reforzó su papel en la generación de valo r nacional y la diversificación económica. En conjunto, Mubadala aportó 45.000 millones de dirhams al producto interior bruto, lo que equivale al 5,7% del PIB no petrolero de Abu Dabi, y respaldó alrededor de 98.000 empleos en el emirato, de forma directa e indirecta, un 51% más que en 2021.

En el ámbito de las inversiones, Aldar y Mubadala Capital lanzaron Aldar Capital, una plataforma destinada a conectar a inversores globales con oportunidades en activos reales en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Con sede en el Abu Dhabi Global Market (ADGM), la iniciativa ofrecerá productos de inversión gestionados profesionalmente, y prevé lanzar en 2026 su primer fondo, con el objetivo de captar 1.000 millones de dólares (3.700 millones de dirhams).

Asimismo, se presentó Mubadala Bio, un nuevo referente nacional en ciencias de la vida, concebido para ampliar de forma significativa la capacidad biofarmacéutica del país mediante una red de diez instalaciones globales. Durante el año, comenzó la producción local de ocho medicamentos esenciales, lo que permitirá ampliar el acceso a tratamientos críticos y reforzar la seguridad farmacéutica nacional, además de impulsar un ecosistema sostenible en este sector.

Por su parte, Emirates Global Aluminium (EGA) avanzó en los planes para construir la primera planta de aluminio primario en Estados Unidos en décadas, al tiempo que desarrolla tecnologías de fundición de nueva generación.

También se anunció una ampliación de más de 60.000 millones de dirhams del distrito financiero de Abu Dabi en la isla de Al Maryah, en colaboración con Aldar, lo que refuerza la posición del emirato como centro financiero global.

En el ámbito sanitario, M42 puso en marcha un programa pionero con Oracle Health para crear historiales médicos unificados accesibles en todo el país, integrando datos del Programa del Genoma Emiratí en los registros electrónicos de salud para facilitar recomendaciones farmacogenómicas en la práctica clínica.

Por último, Masdar inició la construcción del mayor proyecto de energía renovable del mundo, que combinará energía solar y almacenamiento en baterías para suministrar de forma continua 1 gigavatio de energía limpia a un coste competitivo, en colaboración con Emirates Water and Electricity Company (EWEC).