La ONU condena los bombardeos masivos de Israel en Líbano

NUEVA YORK, 9 de abril de 2026 (WAM) — El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó de forma inequívoca los bombardeos masivos llevados a cabo por Israel en distintos puntos de Líbano el miércoles, que han causado cientos de muertos y heridos entre la población civil, incluidos niños, además de importantes daños en infraestructuras civiles.

En un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, en la madrugada del jueves, Guterres expresó su profunda conmoción y firme condena ante el creciente número de víctimas civiles, trasladó sus condolencias al Gobierno y al pueblo libanés y deseó una pronta y completa recuperación a los heridos.

El secretario general advirtió de que la continuación de las operaciones militares en Líbano, pese al alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán, supone un grave riesgo para la tregua y para los esfuerzos encaminados a lograr una paz duradera y global en la región.

Asimismo, reiteró su llamamiento a todas las partes para que cesen de inmediato las hostilidades y subrayó la necesidad de respetar el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, así como de garantizar en todo momento la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil.

Guterres insistió en que no existe una solución militar al conflicto e instó a todas las partes a recurrir a los canales diplomáticos y a comprometerse de nuevo con la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.