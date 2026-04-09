Defensa confirma que el espacio aéreo de los EAU ha permanecido libre de amenazas en las últimas horas

ABU DABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa ha informado de que, durante el 9 de abril de 2026, los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos no detectaron misiles balísticos, misiles de crucero ni vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas emiratíes han interceptado un total de 537 misiles balísticos, 26 misiles de crucero y 2.256 UAV.
En las últimas horas no se han registrado heridos, por lo que el total se mantiene en 224, correspondientes a personas de diversas nacionalidades, entre ellas emiratí, egipcia, sudanesa, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, ceilandesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana, turca, iraquí, nepalí, nigeriana, omaní, jordana, palestina, ghanesa, indonesia, sueca, tunecina, marroquí y rusa.
Tampoco se han registrado fallecidos en las últimas horas. Desde el inicio de los ataques, el número de mártires asciende a dos, a los que se suma el fallecimiento de un civil marroquí contratado por las Fuerzas Armadas. El total de víctimas mortales civiles se sitúa en diez, de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí, palestina, india y egipcia.