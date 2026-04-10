La Policía de Dubái contribuye a desmantelar una red criminal escocesa en una operación internacional

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — La Policía de Dubái, en coordinación con el Ministerio del Interior, ha desempeñado un papel decisivo en el desmantelamiento del llamado “clan Lyons”, una conocida organización criminal escocesa, en el marco de una operación internacional contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada transnacional.

En el contexto de la operación Armorum, y tras la emisión de una notificación roja de Interpol, la Policía de Dubái detuvo a uno de los principales miembros de la red a su llegada a un aeropuerto del emirato.

La operación, liderada por la Guardia Civil española, se saldó con la detención de 14 personas en varios países, lo que pone de relieve el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la cooperación internacional en materia de seguridad y su capacidad para rastrear objetivos de alto valor a escala global.

El dispositivo implicó un alto nivel de coordinación entre cuerpos policiales y agencias internacionales, entre ellas la Policía de Dubái, la Guardia Civil, Europol, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), junto a otras autoridades. La colaboración permitió identificar a los miembros de la red, desarticular su estructura y confiscar activos vinculados a sus actividades delictivas.

Las investigaciones revelaron que la organización estaba implicada en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, con operaciones en Europa, Oriente Próximo y Asia. Para gestionar y ocultar los beneficios ilícitos, utilizaba un entramado de sociedades pantalla y complejas transacciones financieras.