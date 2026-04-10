Un ataque con drones contra un emplazamiento de la Guardia Nacional de Kuwait causa daños materiales sin víctimas

KUWAIT, 10 de abril de 2026 (WAM) — La Guardia Nacional de Kuwait ha informado de que uno de sus emplazamientos ha sido objeto de un ataque con drones, que ha causado importantes daños materiales sin que se hayan registrado víctimas.

El portavoz de la Guardia Nacional, el brigadier general Jadaan Fadel, director de la Dirección de Orientación Moral, señaló en un comunicado recogido por la agencia oficial KUNA que las autoridades competentes activaron de inmediato las medidas de seguridad y los protocolos operativos necesarios para gestionar el incidente.