Kuwait condena los ataques con drones de Irán y sus aliados contra instalaciones estratégicas

KUWAIT, 10 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait ha condenado en los términos más enérgicos los ataques lanzados por Irán y sus aliados —incluidas facciones, milicias y grupos armados afines— contra instalaciones estratégicas del país mediante drones en la noche del jueves.

En un comunicado, el Ministerio calificó estos ataques como una flagrante violación de la soberanía y del espacio aéreo kuwaití, y subrayó que constituyen asimismo un grave incumplimiento del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de la Carta de Naciones Unidas.

El Ministerio advirtió de que la continuidad de estas acciones por parte de Irán y sus aliados contra Kuwait y otros países de la región socava los recientes esfuerzos regionales e internacionales que han llevado al anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, subrayó la necesidad de que la comunidad internacional obligue a Irán y a sus afiliados a cesar de inmediato y sin condiciones todas las acciones hostiles dirigidas contra Kuwait y otros países de la región, en cumplimiento de la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU.

En su declaración, el Ministerio reiteró el firme compromiso de Kuwait con su derecho a la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y aseguró que el país adoptará todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, su seguridad y su estabilidad nacional.