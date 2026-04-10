El primer ministro de Qatar aborda la situación regional con el ministro de Exteriores de Portugal

DOHA, 10 de abril de 2026 (WAM) — El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, según informó la agencia oficial QNA.
Durante la llamada, ambos responsables analizaron la evolución de la situación en la región a la luz del anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, además de otros asuntos de interés común.
El jefe de la diplomacia qatarí reiteró el respaldo de su país al anuncio de la tregua y subrayó la necesidad de aprovecharla con urgencia para evitar una nueva escalada de tensiones en la región.
Asimismo, destacó la importancia de garantizar la seguridad de las rutas marítimas y la libertad de navegación y del comercio internacional conforme al derecho internacional, con el objetivo de preservar la estabilidad regional y el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.