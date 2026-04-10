El Nikkei se encamina a una subida semanal del 6,8%, la mayor en ocho meses

TOKIO, 10 de abril de 2026 (WAM) — El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subió este viernes y se encamina a registrar su mayor avance semanal en ocho meses, impulsado por el optimismo en torno a los resultados empresariales y la inversión en el sector tecnológico.

El Nikkei avanzó un 1,65% hasta situarse en 56.817,54 puntos, lo que lo acerca a una subida semanal del 6,8%, la mayor desde mediados de agosto del año pasado.

Por su parte, el índice Topix, más amplio, registró un ligero aumento del 0,05%, hasta los 3.743,17 puntos.