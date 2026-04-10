El gobernador del banco central de los EAU se reúne con los consejeros delegados del sector bancario

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — El gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), Khaled Mohamed Balama, presidió la reunión periódica con los consejeros delegados de los bancos que operan en el país, en presencia de gobernadores adjuntos y altos responsables.

Durante el encuentro se revisaron las principales iniciativas y proyectos del CBUAE, así como los últimos avances en la aplicación del paquete de resiliencia para instituciones financieras (FIRP), anunciado el 17 de marzo de 2026 para reforzar la solidez del sistema.

La reunión abordó también las iniciativas clave impulsadas en el marco del programa de Transformación de Infraestructuras Financieras (FIT), destinadas a mejorar la resiliencia operativa de las entidades y la eficiencia de los sistemas de pago digitales. El banco central confirmó el progreso conforme al calendario en proyectos de digitalización financiera, incluida la emisión del sistema nacional de tarjetas “Jaywan”.

Asimismo, los participantes destacaron los avances en la ampliación de los servicios ofrecidos a través de la plataforma de finanzas abiertas Al Tareq y la plataforma de pagos instantáneos Aani, iniciativas que refuerzan la posición de los EAU como centro financiero global y referente en innovación y transformación digital.

El CBUAE reiteró su compromiso con la estabilidad financiera y la solidez del sector bancario, e instó a las entidades a cumplir las directrices regulatorias sobre autenticación de identidad de los clientes, incluido el uso de contraseñas de un solo uso (OTP) mediante aplicaciones digitales, medidas que han contribuido a reducir el fraude electrónico y a reforzar la protección de los consumidores.

Los asistentes analizaron los aspectos operativos y el grado de implementación del FIRP en sus distintos pilares, y coincidieron en que el paquete ha sido eficaz en el cumplimiento de sus objetivos, especialmente al anticipar y mitigar los posibles efectos de la actual coyuntura sobre la economía y el sector bancario. Esto se ha reflejado en el uso activo de las reservas obligatorias por parte de los bancos, las pruebas periódicas de las facilidades de financiación a plazo y su utilización eficiente cuando ha sido necesario.

Durante el primer trimestre de 2026, las reservas de los bancos en el CBUAE aumentaron hasta los 439.000 millones de dirhams, de los cuales 271.000 millones corresponden a reservas obligatorias y 168.000 millones a liquidez excedentaria.

Además, las entidades mantienen 263.000 millones de dirhams en instrumentos del banco central, incluidos letras monetarias y certificados islámicos de depósito, que pueden emplearse para la gestión de la liquidez. El total de activos del sector bancario alcanzó los 5,5 billones de dirhams.

“El CBUAE mantiene su compromiso de salvaguardar la resiliencia del sistema financiero y reforzar su competitividad global, en línea con la visión del liderazgo de los EAU”, afirmó el gobernador.

Añadió que “la interacción continua con los consejeros delegados refleja una sólida alianza con las entidades autorizadas y un compromiso compartido para mantener un sector bancario estable, resiliente y orientado al futuro, que respalde un crecimiento económico sostenible basado en una gestión prudente del riesgo y una gobernanza sólida”.