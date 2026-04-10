Los EAU participarán en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en Washington

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos participarán en las reuniones de primavera del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se celebrarán en Washington entre el 13 y el 18 de abril de 2026.

La delegación emiratí estará encabezada por el ministro de Estado de Asuntos Financieros, Mohamed bin Hadi al Hussaini, y contará con la participación de varios altos cargos del Gobierno. Durante el encuentro, tomará parte en reuniones del Banco Mundial, el FMI y el Grupo de los Veinte (G20).

Las reuniones abordarán diversas prioridades económicas globales, entre ellas las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y los esfuerzos para reforzar la sostenibilidad fiscal, así como cuestiones relacionadas con la financiación del desarrollo y los desafíos que afronta la economía mundial.

Al Hussaini subrayó que la participación de los EAU responde a su compromiso de desempeñar un papel activo en los esfuerzos internacionales para reforzar la estabilidad económica.

En este sentido, señaló que el actual contexto global exige intensificar la acción conjunta para hacer frente a los desafíos económicos y financieros y construir un sistema financiero más resiliente y sostenible.

“Los EAU están comprometidos con el apoyo a iniciativas que impulsen un crecimiento económico inclusivo mediante políticas fiscales equilibradas y herramientas de financiación innovadoras que favorezcan el desarrollo tanto a nivel regional como internacional”, afirmó. “A través de nuestra participación, buscamos reforzar las alianzas estratégicas con instituciones financieras internacionales y explorar nuevas vías de cooperación, consolidando la posición del país como centro financiero global y promoviendo el desarrollo sostenible y la prosperidad económica”.

En el marco de estas reuniones, el ministerio participará en diversos encuentros multilaterales, incluidas sesiones del G20 y del grupo BRICS, reuniones del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC) y un encuentro entre ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de Oriente Próximo, el norte de África, Afganistán y Pakistán con la directora gerente del FMI.

La delegación intervendrá también en paneles sobre la evolución y perspectivas de la economía global.

Asimismo, mantendrá reuniones bilaterales con socios internacionales y representantes de instituciones financieras, además de participar en varios eventos paralelos, entre ellos un panel titulado “Cero burocracia gubernamental”, y en la firma del acuerdo del programa Explorers del Grupo Banco Mundial.