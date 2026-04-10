El emir de Ras al Jaima recibe al embajador de Canadá al término de su misión

RAS AL JAIMA, 10 de abril de 2026 (WAM) — El emir de Ras al Jaima y miembro del Consejo Supremo, el jeque Saud bin Saqr al Qasimi, recibió este viernes al embajador de Canadá en los Emiratos Árabes Unidos, Radha Krishna Panday, con motivo del final de su misión diplomática.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio del emir en la ciudad de Saqr bin Mohammed, Saud bin Saqr destacó la solidez de las relaciones entre los EAU y Canadá y el compromiso compartido de seguir reforzando la cooperación en beneficio de los intereses comunes y la prosperidad de ambos países.

Asimismo, elogió la labor del embajador en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales en distintos ámbitos y le deseó éxito en sus futuras responsabilidades.

Por su parte, Panday expresó su agradecimiento por la cálida acogida y hospitalidad recibidas, y elogió la posición regional e internacional de los Emiratos, así como el apoyo que le fue brindado durante su mandato.