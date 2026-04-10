Los EAU acogerán en Abu Dabi las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI de 2029

ABU DABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado que acogerán en Abu Dabi las reuniones anuales de 2029 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en lo que consideran una nueva muestra de confianza internacional en la economía del país.

La designación refuerza la posición de los EAU como centro financiero global y como socio clave en el apoyo a la estabilidad del sistema económico internacional y en la definición de su futuro.

El vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, afirmó que la elección refleja la confianza internacional y la solidez financiera del país, y destacó que estas reuniones reúnen a gobernadores de bancos centrales y ministros de Finanzas de 190 países para debatir políticas de estabilidad financiera y el rumbo de la economía mundial.

El país fue seleccionado tras obtener el mayor número de votos en un proceso de evaluación internacional, lo que pone de relieve la confianza en su fortaleza económica, su preparación institucional y la estabilidad de su entorno económico.

La decisión también reconoce las políticas fiscales y monetarias equilibradas de los EAU, su avanzada infraestructura y su experiencia en la organización de grandes eventos internacionales. El país ya acogió estas reuniones en Dubái en 2003.

Por su parte, el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas, subrayó que la organización de este evento se enmarca en la estrategia del país de reforzar las alianzas internacionales y su papel como eje de la estabilidad financiera y económica global.

Añadió que los EAU seguirán consolidando su papel en la configuración de la economía mundial mediante un enfoque basado en la apertura, la cooperación y políticas económicas flexibles que impulsen el crecimiento y la estabilidad.

Según explicó, el encuentro constituirá una plataforma relevante para promover el diálogo económico y financiero internacional y avanzar en resultados concretos que respalden el desarrollo sostenible y la integración económica global.

Las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI figuran entre los principales foros económicos internacionales y reúnen cada año a responsables políticos, expertos y autoridades financieras de más de 190 países para debatir las prioridades económicas globales, incluidas las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y los desafíos del sistema económico mundial.

Para los EAU, acoger este evento tiene un alto valor estratégico, al reforzar su papel como socio de confianza en la toma de decisiones económicas internacionales y su compromiso con la cooperación multilateral y el impulso de un crecimiento económico inclusivo y sostenible.