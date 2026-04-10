Kuwait intercepta siete drones en las últimas 24 horas

KUWAIT, 10 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Kuwait ha informado de que sus sistemas de defensa aérea han detectado e interceptado siete drones en las últimas 24 horas.

En su 39ª comparecencia informativa en el Centro de Comunicación Gubernamental, el portavoz del Ministerio, el coronel Saud al Atwan, señaló que las Fuerzas Armadas kuwaitíes neutralizaron eficazmente los objetivos hostiles dentro de las zonas operativas designadas.

Según explicó, los ataques iraníes tuvieron como objetivo varias instalaciones de la Guardia Nacional de Kuwait, lo que provocó heridas a algunos de sus miembros.

El portavoz indicó que los heridos se encuentran en estado estable, aunque se han registrado importantes daños materiales. Añadió que los equipos de desactivación de explosivos del Ejército atendieron además 14 incidentes en las últimas 24 horas.