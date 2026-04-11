Abdullah bin Zayed conversa con varios ministros de Exteriores sobre la situación regional

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar la evolución de la situación regional tras los ataques con misiles iraníes —calificados de no provocados y terroristas— contra los Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región y de fuera de ella.

El jefe de la diplomacia emiratí habló con la ministra de Asuntos Exteriores, Comercio y Defensa de Irlanda, Helen McEntee; con el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, y con el ministro de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a sus homólogos por la solidaridad mostrada por sus países con los EAU y confirmó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Asimismo, abordaron los últimos acontecimientos tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones pusieron de relieve la importancia de reforzar los esfuerzos internacionales para lograr una paz duradera y promover la seguridad y la estabilidad en la región.