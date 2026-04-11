Los EAU impulsan su ambición espacial con nuevos avances y una visión de futuro

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos continúan reforzando su posición en el sector espacial global en 2026 mediante una serie de iniciativas y logros orientados a impulsar el conocimiento y apoyar el crecimiento económico.

El país se sumará el 12 de abril a la conmemoración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, coincidiendo este año con la adopción de la Estrategia Espacial Nacional 2031, diseñada para aumentar la contribución del sector a la economía.

La estrategia se articula en torno a tres ejes principales: el desarrollo de un ecosistema espacial resiliente y atractivo para la inversión, el refuerzo de las alianzas internacionales y el acceso a mercados, y la creación de infraestructuras e instalaciones competitivas.

Entre sus objetivos destacan duplicar los ingresos de la economía espacial, situar a los EAU entre las diez principales economías espaciales del mundo para 2031, incrementar la aportación del sector al PIB y ampliar el número de empresas nacionales, mercados de exportación e inversiones vinculadas al espacio.

El anuncio se produce tras los avances logrados con la estrategia anterior, que permitió desarrollar capacidades locales avanzadas en tecnología espacial, lanzar misiones científicas y consolidar alianzas internacionales. En la actualidad, el país ha desarrollado 30 satélites y cuenta con más de 170 entidades activas en la economía espacial.

A comienzos de este año, los EAU ampliaron hasta 2028 la misión de la sonda a Marte, tras su éxito operativo y la continua recopilación de datos sobre la atmósfera y el clima del planeta.

Desde su lanzamiento, la misión ha generado más de 10 terabytes de datos científicos y ha publicado alrededor de 16 conjuntos de datos para investigadores y la comunidad científica internacional, además de más de 35 estudios revisados por pares.

En enero, el Centro Espacial Mohammed bin Rashid difundió nuevas imágenes de alta resolución captadas por el satélite MBZ-SAT, coincidiendo con el primer aniversario de su lanzamiento.

En marzo, se emitió un decreto para la creación del Complejo Espacial y Astronómico de Sharjah, junto con el lanzamiento del CubeSat Sharjah Sat-2, destinado a proporcionar datos espectrales de alta resolución para apoyar la investigación y la planificación estratégica.

En el ámbito científico, un equipo internacional liderado por la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, en colaboración con la Universidad de Jilin (China), ha descubierto un nuevo tipo de cristal orgánico capaz de repararse a sí mismo tras sufrir daños a temperaturas extremadamente bajas. Este avance podría abrir la puerta a una nueva generación de materiales ligeros y duraderos, diseñados para operar en condiciones extremas tanto en la Tierra como en el espacio.

Por otro lado, la Academia Espacial Nacional lanzó la primera edición del “Hackatón Espacial de la Juventud Árabe”, una iniciativa destinada a ofrecer a jóvenes talentos una plataforma para desarrollar aplicaciones en observación de la Tierra y datos hiperespectrales.