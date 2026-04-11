El presidente de los EAU y Mohammed bin Rashid: Los Emiratos han superado la crisis gracias a la unidad de su sociedad y la eficacia de sus instituciones

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió con el jeque Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, en presencia del jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

Los líderes mantuvieron conversaciones cordiales, en las que expresaron sus deseos de que los EAU continúen disfrutando de seguridad, estabilidad y prosperidad.

La reunión abordó también los esfuerzos en curso en todo el país por parte de diversas instituciones y equipos, tanto militares como civiles. Los jeques elogiaron la eficacia de las Fuerzas Armadas y los esfuerzos de todas las instituciones militares y servicios de seguridad para salvaguardar la seguridad del país, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos y residentes frente a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra los EAU.

Mohamed bin Zayed al Nahyan y Mohammed bin Rashid afirmaron que los EAU han superado la crisis con fortaleza, resiliencia y determinación, subrayando la capacidad del país para afrontar los desafíos gracias a la eficacia de sus instituciones y a la unidad y cohesión de su sociedad.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Hazza bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain; el teniente general jeque Saif bin Zayed al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed al Nahyan, presidente del Patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group; el jeque Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; así como varios jeques y altos responsables.