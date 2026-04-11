El hospital flotante de los EAU recibe a cinco nuevos pacientes procedentes de Gaza

AL ARISH, 11 de abril de 2026 (WAM) — El hospital flotante de los Emiratos Árabes Unidos en el puerto de Al Arish, en Egipto, ha recibido a cinco nuevos pacientes procedentes de la Franja de Gaza para someterse a tratamiento médico, en el marco de los esfuerzos humanitarios y sanitarios del país dentro de la operación Chivalrous Knight 3.

Con la llegada de estos pacientes, el número total de casos atendidos por el hospital asciende a 66. Los equipos médicos y de enfermería iniciaron de inmediato las evaluaciones necesarias a su llegada, con el objetivo de proporcionar la atención adecuada conforme a los estándares médicos establecidos.

El hospital flotante continúa desempeñando su labor humanitaria mediante la prestación de servicios médicos integrales a pacientes palestinos procedentes de Gaza, a través de equipos especializados que trabajan de forma continua para garantizar una respuesta rápida y una atención adecuada en distintas especialidades.

Esta instalación constituye una de las principales iniciativas médicas impulsadas por los EAU en el marco de la operación Chivalrous Knight 3, y refleja el compromiso del país con el apoyo al pueblo palestino y la prestación de asistencia sanitaria y humanitaria en un contexto de crisis en la Franja.