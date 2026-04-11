El príncipe heredero de Abu Dabi iniciará el domingo una visita oficial a China

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, iniciará el domingo 12 de abril una visita oficial a la República Popular China, en el marco del compromiso compartido de ambos países de reforzar sus relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de sus pueblos.

La visita tiene como objetivo impulsar la cooperación y profundizar los lazos históricos entre los Emiratos Árabes Unidos y China, sustentados en una asociación estratégica integral que abarca sectores prioritarios clave.

El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed viajará acompañado de una delegación de alto nivel integrada por ministros, altos cargos, líderes empresariales y destacados socios económicos de los EAU.