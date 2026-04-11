Previsión de lluvias y descenso de temperaturas en los EAU este domingo

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé para este domingo cielos parcialmente nubosos a cubiertos, con probabilidad de lluvias en distintas zonas del país.

El organismo indicó que se espera la formación de nubes convectivas, acompañadas de un descenso de las temperaturas. También se prevén vientos de flojos a moderados, con intervalos de mayor intensidad que podrían provocar polvo y arena en suspensión y reducir la visibilidad horizontal.

En cuanto al estado de la mar, se esperan condiciones moderadas en el golfo Arábigo, con posibilidad de marejada en ocasiones asociada a la actividad nubosa, mientras que en el mar de Omán se mantendrán entre ligeras y moderadas.