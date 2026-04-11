La mediación de los EAU logra el intercambio de 350 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado el éxito de una nueva mediación entre Rusia y Ucrania que ha permitido la liberación de 350 prisioneros —175 por cada parte—, lo que eleva a 6.305 el total de cautivos intercambiados entre ambos países gracias a la intervención emiratí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su agradecimiento a ambos países por su cooperación con los esfuerzos de mediación de los EAU, lo que refleja el reconocimiento de las iniciativas destinadas a resolver la crisis entre las dos naciones.

El Ministerio destacó que los Emiratos han facilitado con éxito 21 procesos de mediación, lo que pone de manifiesto la solidez de sus relaciones con Rusia y Ucrania, así como la confianza de ambas partes en su papel como mediador para avanzar en soluciones diplomáticas y humanitarias.

Asimismo, reiteró que los EAU seguirán apoyando todos los esfuerzos dirigidos a lograr una solución política integral al conflicto, contribuyendo a mitigar sus consecuencias humanitarias y a reforzar las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad tanto a nivel regional como global.

En este contexto, los Emiratos han acogido en Abu Dabi dos rondas de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en línea con su compromiso de fomentar el diálogo y la cooperación internacional, así como con la confianza de la comunidad internacional en su capacidad para facilitar negociaciones y proporcionar un entorno propicio para el diálogo constructivo.