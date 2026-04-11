Los ministros de Exteriores de los EAU y la India abordan la seguridad regional

ABU DABI, 11 de abril (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, para analizar la seguridad regional tras los ataques con misiles iraníes —calificados de no provocados y terroristas— contra los Emiratos Árabes Unidos y varios países aliados.

Ambos responsables abordaron las graves repercusiones de estos ataques para la seguridad regional e internacional, la navegación global, el suministro energético y la economía mundial.

El ministro indio reiteró la plena solidaridad de su país con los EAU en las medidas adoptadas para proteger su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

Por su parte, Abdullah bin Zayed agradeció la visita, que consideró reflejo de la profundidad de la asociación estratégica entre ambos países, y aseguró que todos los residentes y visitantes en los Emiratos se encuentran a salvo.

Los dos ministros repasaron también la evolución más reciente de la situación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, y subrayaron la importancia de los esfuerzos internacionales para lograr una paz y una seguridad duraderas en la región.

Las conversaciones incluyeron además diversos asuntos de interés común y fórmulas para reforzar las relaciones estratégicas bilaterales en beneficio de ambos países y sus pueblos.

A la reunión asistieron la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim al Hashimy, y el ministro de Estado Saeed Mubarak al Hajeri.