Kuwait desarticula una trama de financiación del terrorismo

KUWAIT, 11 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio del Interior de Kuwait ha anunciado que ha desarticulado una trama destinada a socavar la seguridad nacional y financiar a entidades terroristas.

En un comunicado difundido por la agencia oficial KUNA, el Ministerio señaló que el Servicio de Seguridad del Estado detuvo a 24 ciudadanos, entre ellos una persona a la que se le había retirado la nacionalidad. Los sospechosos estaban en posesión de fondos vinculados a actividades ilícitas.

Asimismo, las autoridades identificaron a ocho ciudadanos que se encuentran en el extranjero —uno de ellos también despojado de la nacionalidad— como parte de una red organizada que recaudaba y gestionaba fondos bajo pretextos religiosos para transferirlos siguiendo instrucciones procedentes del exterior.

El Ministerio indicó que los fondos fueron recaudados de donantes que contribuyeron de buena fe, creyendo que se destinaban a fines benéficos legítimos. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los organizadores desviaban el dinero hacia entidades ilegales, aprovechándose de la confianza de los donantes y vulnerando el propósito de las aportaciones.

Según las autoridades, los implicados utilizaban empresas y actividades profesionales como fachada para mover el dinero, recurriendo a métodos sofisticados para eludir los controles, como la distribución de los fondos entre varias personas para su traslado por vía terrestre y aérea.

Se han iniciado acciones legales contra los detenidos, que han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener al resto de implicados en la red.