Abdullah bin Zayed condena planes terroristas contra la seguridad de Kuwait y el apoyo a grupos extremistas

ABU DABI, 11 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha condenado enérgicamente los planes terroristas que pretendían socavar la seguridad, generar caos y llevar a cabo actos de sabotaje en el Estado de Kuwait.

El dirigente expresó la plena solidaridad de los Emiratos Árabes Unidos y su apoyo firme a todas las medidas adoptadas por Kuwait para proteger su seguridad y su soberanía. Asimismo, elogió la eficacia y la vigilancia de las autoridades de seguridad kuwaitíes, que lograron frustrar los planes y desenmascarar a los implicados.

Abdullah bin Zayed reiteró el rechazo categórico de los EAU a todas las formas de terrorismo y extremismo, así como a cualquier acción destinada a desestabilizar a los Estados, y subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para hacer frente a estas amenazas.

Por último, destacó que la seguridad de Kuwait forma parte integrante de la seguridad de los Emiratos, y reiteró el respaldo del país a todas las medidas adoptadas por Kuwait para preservar su estabilidad, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes y proteger sus logros nacionales.