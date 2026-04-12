Un convoy médico de los EAU entrega 53 toneladas de ayuda a Gaza en el marco de la operación Chivalrous Knight 3

GAZA, 12 de abril de 2026 (WAM) — Un convoy médico de los Emiratos Árabes Unidos ha entrado en la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos continuados del país para apoyar al pueblo palestino y aliviar la crisis humanitaria, en el marco de la operación Chivalrous Knight 3.

El convoy está compuesto por ocho camiones que transportan 53 toneladas de ayuda médica, incluidos medicamentos, equipos, suministros y mobiliario sanitario, con el objetivo de reforzar la capacidad de los centros de salud para seguir prestando servicios en un contexto humanitario y sanitario complejo.

La ayuda respalda al hospital de campaña de los EAU en Rafah y al centro médico emiratí en Jan Yunis, además de contribuir al apoyo general del sistema sanitario en Gaza mediante el suministro de material esencial que mejora la preparación de las instituciones y permite al personal médico atender a pacientes y heridos.

El equipo médico emiratí continúa trabajando de forma ininterrumpida para coordinar y distribuir la asistencia, garantizando una respuesta rápida a las necesidades urgentes en la Franja, en línea con el compromiso del país con su labor humanitaria en situaciones de crisis.

La operación Chivalrous Knight 3 refleja el modelo sostenido de ayuda de los Emiratos, que canalizan asistencia humanitaria y sanitaria al pueblo palestino a través de un puente continuo por tierra, mar y aire, con el objetivo de reforzar su resiliencia y aliviar las difíciles condiciones que afronta.