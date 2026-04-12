El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Pekín en visita oficial a China

PEKÍN, 12 de abril de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha llegado a Pekín para iniciar una visita oficial a la República Popular China con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en sectores estratégicos.

La visita pone de relieve el compromiso compartido de los Emiratos Árabes Unidos y China de profundizar su asociación estratégica integral y abrir nuevas oportunidades de desarrollo y cooperación económica. Asimismo, refleja el interés común en impulsar la inversión en sectores con alto potencial, en línea con la evolución de los mercados regionales y globales.

Además, la visita refuerza el papel de los EAU como centro global de comercio, plataforma clave de inversión y socio estratégico en la promoción de un crecimiento económico sostenible.

El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed viaja acompañado de una delegación de alto nivel integrada por el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed al Nahyan; Khaldoon Khalifa al Mubarak, enviado especial del presidente de los EAU a China y presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed al Jaber; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed al Zeyoudi; la ministra de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lana Zaki Nusseibeh; el ministro de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saeed Mubarak al Hajeri; el secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash; y la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de relaciones estratégicas en la Corte del Príncipe Heredero, Maryam Eid al Mheiri.