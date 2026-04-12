El presidente de los EAU recibe al ministro de Exteriores de la India

ABU DABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió este domingo al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Durante el encuentro, Jaishankar trasladó al mandatario emiratí los saludos del primer ministro indio, Narendra Modi, así como sus deseos de seguridad y prosperidad para los EAU. Por su parte, Mohamed bin Zayed pidió hacer extensivos sus saludos al jefe del Gobierno indio, junto con sus deseos de progreso y bienestar para la India y su población.

Ambas partes abordaron la cooperación en el marco de la asociación estratégica integral y del acuerdo de asociación económica integral entre los dos países, así como vías para reforzar los vínculos en línea con sus prioridades de desarrollo y sus intereses comunes.

Asimismo, analizaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía global.

La reunión abordó también los ataques iraníes —calificados de terroristas— contra civiles e infraestructuras civiles en los EAU y otros países de la región, señalando que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional.

El ministro indio reiteró la solidaridad de su país con los Emiratos en todas las medidas adoptadas para defenderse, proteger su soberanía y su seguridad, y garantizar la seguridad de su territorio y de su población.

Al encuentro asistieron el príncipe heredero de Dubái y ministro de Defensa, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum; el jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun al Nahyan, asesor del presidente de los EAU, así como varios ministros y altos responsables.