El premio Sheikh Mansour bin Zayed a la excelencia agrícola impulsa la innovación y la sostenibilidad

ABU DABI, 12 de abril de 2026 (WAM) — El premio Sheikh Mansour bin Zayed a la excelencia agrícola se consolida como una iniciativa estratégica nacional destinada a transformar el sector mediante la promoción de una cultura de innovación y sostenibilidad, con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria.

En su cuarta edición, el galardón se ha consolidado como una plataforma integral para agricultores, ganaderos e instituciones del sector, fomentando la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia productiva y la calidad de los productos locales.

La edición 2025-2026 ha cobrado especial impulso con la organización de cinco festivales especializados celebrados en el Festival Sheikh Zayed, en Al Wathba, centrados en agricultura, ganadería, alimentación, flores y miel.

Estos eventos ofrecen un entorno interactivo para el intercambio de conocimientos entre productores y expertos, al tiempo que promueven el consumo de productos nacionales. En particular, el Festival de la Miel de Al Wathba ha permitido a los apicultores comercializar sus productos y adoptar prácticas internacionales, mientras que el Festival de Ganadería ha ampliado su alcance a nivel nacional para fomentar el desarrollo de razas locales y métodos de cría sostenibles.

La iniciativa también impulsa la dimensión medioambiental a través del Festival de Flores, que promueve el talento local en paisajismo y diseño de jardines sostenibles.

Más allá del ámbito productivo, el premio incorpora una dimensión social mediante la organización de competiciones patrimoniales dirigidas a personas con discapacidad, promoviendo la participación inclusiva y el vínculo con la identidad nacional. Asimismo, el impulso a la acuicultura pone de relieve la importancia de las técnicas modernas de cría de peces para diversificar las fuentes de alimentos.

En conjunto, estas iniciativas consolidan el papel del premio no solo como reconocimiento a la excelencia, sino como un ecosistema integral que impulsa la transición de los EAU hacia un modelo basado en la tecnología y la seguridad alimentaria.