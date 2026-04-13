El oro cae por la fortaleza del dólar

CAPITALES DEL MUNDO, 13 de abril de 2026 (WAM)— El precio del oro cayó este lunes hasta mínimos de casi una semana, presionado por la fortaleza del dólar.

El oro al contado bajó un 1,1%, hasta los 4.694,30 dólares por onza, su nivel más bajo desde el 7 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio descendieron un 1,4%, hasta los 4.717,80 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado cayó un 1,9%, hasta los 74,45 dólares por onza; el platino retrocedió un 1,3%, hasta los 2.019,35 dólares; mientras que el paladio subió un 0,7%, hasta los 1.531,50 dólares.