Pogačar, segundo en la París-Roubaix

PARÍS, 13 de abril de 2026 (WAM) — El esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates-XRG, terminó en segunda posición la París-Roubaix disputada este domingo, una de las clásicas más prestigiosas del ciclismo profesional.

La victoria fue para Wout van Aert (Visma–Lease a Bike), que se impuso al esprint en un mano a mano final tras una carrera marcada por múltiples incidentes.

Pogačar afrontaba la prueba con el objetivo de conquistar el único Monumento que falta en su palmarés y mostró su ambición desde el inicio, cuando su equipo endureció el ritmo a 150 kilómetros de meta, reduciendo considerablemente el pelotón.

A 120 kilómetros del final, el esloveno sufrió un pinchazo en la rueda delantera. Tras utilizar inicialmente una bicicleta de asistencia neutral, recuperó su montura del coche de equipo y protagonizó una persecución de 20 kilómetros que le permitió reincorporarse al grupo delantero antes del decisivo tramo del bosque de Arenberg.

Ese sector de adoquines resultó clave también para Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck), que perdió tiempo por un doble pinchazo. A pesar de quedar a más de dos minutos, el neerlandés firmó una notable remontada hasta acercarse a 30 segundos de los líderes y finalizar cuarto.

Tras nuevos problemas mecánicos —cambio de bicicleta para Pogačar y pinchazo para Van Aert— ambos lanzaron el ataque decisivo a 54 kilómetros de meta, en el sector entre Auchy-lez-Orchies y Bersée. Desde ahí rodaron en cabeza hasta el velódromo de Roubaix, donde Van Aert se impuso con autoridad en el esprint final.

El belga se adjudicó la victoria con un tiempo de 5:16:52, seguido por Pogačar, mientras que Jasper Stuyven fue tercero, a 13 segundos.