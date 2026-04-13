Etihad Airways lanza cinco nuevos destinos y añade 28 vuelos semanales a China

ABU DABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — Etihad Airways ha anunciado una importante ampliación de su red en China continental, con la apertura de cinco nuevas rutas y la incorporación de 28 vuelos semanales, en uno de los mayores incrementos de capacidad en un solo mercado en los últimos años.

La aerolínea operará vuelos desde el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi (AUH) a Shanghái Pudong (PVG), Cantón (CAN), Chengdu (TFU), Hangzhou (HGH) y Shenzhen (SZX), lo que elevará su operativa en China continental a 35 vuelos semanales en seis destinos, incluido el servicio diario ya existente a Pekín Daxing (PKX).

Todos los vuelos serán operados con aviones Boeing 787-9 Dreamliner, configurados con 28 plazas en clase Business y 262 en Economy, lo que garantiza una oferta homogénea en toda la red ampliada.

La ampliación responde a la creciente importancia estratégica del corredor entre los EAU y China, reforzando los vínculos en comercio, turismo e inversión, y consolidando a Abu Dabi como una puerta de entrada clave entre China y los mercados de Oriente Próximo, África, Europa y América del Norte.

El refuerzo de la red facilitará el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos países, al tiempo que mejorará el acceso a los principales centros comerciales, industriales y tecnológicos de China. También impulsará la conectividad de carga en polos clave de fabricación y exportación, contribuyendo a las cadenas de suministro globales y al comercio de alto valor.

Todas las rutas formarán parte de la empresa conjunta de Etihad con China Eastern Airlines, lo que permitirá mejorar la conectividad de los pasajeros entre los EAU y China mediante servicios coordinados en puntos estratégicos. China Eastern opera actualmente rutas entre Shanghái, Kunming y Xi’an y los EAU.

La expansión cuenta además con el respaldo de la alianza de carga de Etihad con SF Airlines, que reforzará la conectividad logística y el transporte de mercancías en los principales corredores comerciales entre China y los mercados internacionales.

El presidente de Etihad Airways, Mohamed Ali al Shorafa, destacó que “las relaciones entre los EAU y China siguen fortaleciéndose, y este anuncio refleja la solidez y el potencial de esta cooperación”. Añadió que la ampliación de la red conecta destinos turísticos y centros comerciales emergentes, generando beneficios económicos compartidos.

Por su parte, el consejero delegado de la aerolínea, Antonoaldo Neves, subrayó que China es un mercado estratégico clave para el crecimiento de Etihad. “La incorporación de cinco nuevos destinos y el aumento de frecuencias refuerzan la conectividad en uno de los corredores económicos más importantes del mundo”, afirmó.

Cada uno de los nuevos destinos desempeña un papel relevante en la economía china: Shanghái es un centro financiero global y un importante nodo de carga; Cantón, un eje clave del comercio en el sur del país; Chengdu, un polo emergente de innovación en el oeste; Hangzhou, referente de la economía digital; y Shenzhen, una potencia tecnológica y uno de los principales centros exportadores.

La ampliación supone un refuerzo significativo de la presencia de Etihad en China y ofrece a los pasajeros de Oriente Próximo, África, Europa y América un mayor acceso a los principales centros económicos y culturales del país a través de Abu Dabi.